В курсе о России для студентов осудили веганство, эвтаназию и аборты

Российским студентам на курсе о российской государственности планируют рассказать, что западные страны хотят достичь "физического бессмертия" и навязывают "культ смерти" через веганство и вегетарианство, эвтаназию и аборты. Ничего из этого в России (пока) не запрещено. Учебное пособие по курсу изучила "Вёрстка".

Курс "Основы российской государственности" появится в гуманитарных вузах с сентября. Его цель такая же, как у патриотических уроков в школах - "формирование у учащихся российской гражданской идентичности и патриотизма".

В частности, в учебнике говорится, что цель продвигаемых Западом новых ценностей – в "достижении физического бессмертия людей путём постепенного превращения естественного человека в биообъект, лишенный индивидуальных физических и половых признаков, духовных и нравственных качеств".

Авторы пособия утверждают, что ради этого "ультралиберальные идеологи" навязывают "культ смерти" через аборты, эвтаназию и веганство. Этой идеологии предлагается противопоставить так называемые "традиционные ценности" — веру (духовность), государство, достоинство, единую историю, знание, культуру, личность, мир, народовластие, национальные традиции, справедливость (правду).

Также в пособии сказано, что российской молодежи навязывается "идеология безудержного потребления", "гедонистические ценности" и лозунг "бери от жизни все".



Политика и история в учебнике переосмыслены с точки зрения противостояния Западу, отмечает издание. Так, авторы критикуют Петра I за начавшееся при нём "оголтелое преклонение перед всем западным, нерусским". Владимира Путина авторы сравнивают с Иосифом Сталиным, их обоих называют политиками, "при которых страна была сильной и уважаемой на международной арене".

В конце января президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки разработать программу курса "Основы российской государственности" и включить его в программы университетов. Разработкой нового предмета занимается проект "ДНК России" при участии администрации президента и Минобрнауки.

Планируется, что курс будет состоять из пяти частей: "Что такое Россия", "Российское государство-цивилизация", "Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации", "Политическое устройство России" и "Вызовы будущего и развитие страны".