Студенту из Мурманска дали 15 лет из‑за канала "Свободная Лапландия"

Северный флотский военный суд приговорил студента из Мурманска Рафаэля Мамедова к 15 годам лишения свободы по делу о госизмене и участии в террористической организации. Об этом сообщил канал его поддержки в телеграме, на сообщение обратил внимание проект "ОВД-Инфо".

Приговор был вынесен 27 мая. Согласно ему, первые три года Мамедов будет должен провести в тюрьме, а оставшийся срок - в колонии строгого режима.

Основанием для дела стал телеграм-канал "Свободная Лапландия", который, по версии следствия, администрировал Мамедов. В нём содержались посты с критикой российских властей и в поддержку самоопределения жителей региона.

Согласно реестру ФСБ, не существующее в реальности движение "Свободная Лапландия" являтся одним из 172 структурных подразделений организации "Форум свободных государств постРоссии", объединяющий сторонников разделения России на ряд независимых государств. В ноябре 2024 года Верховный суд России по иску Генпрокуратуры признал "Форум свободных государств постРоссии" все его так называемые структурные подраздения террористическими организациями. В мае 2025 года Мамедова, который учился на третьем курсе Арктического университета по направлению "цифровая социология", задержали по обвинению в террористической деятельности и отправили в СИЗО.

В мае 2026 года ему предъявили новое обвинение - в госизмене. С чем оно связано, не ясно, суд проходил в закрытом режиме. Группа поддержки Мамедова, который не признал свою вину, утверждает, что это обвинение связано со всё тем же каналом.

Как пишет "ОВД-Инфо", за время заключения Мамедов дважды пытался покончить с собой - в СИЗО и во время этапирования.