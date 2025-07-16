Студенту в Новосибирске назначили штраф в 300 тысяч за донаты ФБК

В Новосибирске Советский районный суд приговорил 22-летнего студента Петра Ускова к штрафу в 300 тысяч рублей, признав его виновным в финансировании экстремизма. Об этом сообщает "Медиазона".

Поводом для уголовного преследования стали пожертвования Фонду борьбы с коррупцией. За донаты этой организации, которую российские власти признали экстремистской в 2021 году, осуждены уже более 20 человек, некоторые - к реальным срокам. Предущий приговор был вынесен во вторник, житель Москвы Дмитрий Марсов был приговорён к 3 годом колонии за перевод ФБК 1,5 тысяч рублей.

Усков, по версии следствия, перевёл ФБК семь ежемесячных пожертвований по 300 рублей, всего 2100. Адвокат Ускова сказал в суде, что тот перевел деньги ФБК из-за "юношеского максимализма" и желания "помочь стране" в борьбы с "коррупцией и казнокрадством". Сам Усков сказал, что раскаялся и теперь участвует в волонтерской организации, которая помогает бойцам, воюющим в Украине. Прокуратура просила назначить ему штраф в размере 400 тысяч рублей.

В июне 2021 года Мосгорсуд объявил ФБК экстремистской организацией. После этого оппозиционеры запустили новую систему сбора донатов через иностранный сервис Stripe. Этот сбор позиционировали как безопасный, однако, как писала "Медиазона", жертвователей всё же оказалось возможным вычислить. Наказание по статье о финансировании экстремистской деятельности предусматривает штраф до 800 тысяч рублей или до 8 лет колонии.