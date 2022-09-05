Суд аннулировал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты"

Басманный суд Москвы в понедельник удовлетворил иск Роскомнадзора и лишил печатную версию "Новой газеты" лицензии СМИ.

Об иске Роскомнадзора стало известно в конце июля. По утверждению ведомства, поводом стало то, что издание не предоставило устав редакции в установленный законом срок. В "Новой газете" заявляют, что этот эпизод произошёл ещё в 2006 году, и настаивают на том, что Роскомнадзор неправильно трактует закон.

При этом в марте 2022 года Роскомнадзор вынес "Новой газете" два предупреждения за упоминание так называемых иностранных агентов без предписанной законом маркировки. Два предупреждения в год также могут быть поводом для аннулирования свидетельства о регистрации СМИ. После получения второго предупреждения "Новая газета", которая пыталась работать даже в условиях фактически введённой военной цензуры, приостановила выпуск.

Главный редактор газеты Дмитрий Муратов, лично выступивший в прениях, назвал решение суда "ничтожным" и "заказным политическим" и пообещал его обжаловать.

Как ожидается, во вторник суд рассмотрит ещё один иск Роскомнадзора - об отзыве лицензии у сайта "Новой газеты", который зарегистрирован как отдельное СМИ.