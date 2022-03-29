"Последние бастионы пали". "Новая газета" приостановила работу

Редакция "Новой газеты" заявила, что приостанавливает выпуск издания на бумаге, на сайте и в соцсетях. В сообщении говорится, что такое решение принято "до окончания специальной операции на территории Украины". В понедельник издание получило второе по счёту предупреждение Роскомнадзора. После него ведомство имеет право обратиться в суд с ходатайством об отзыве у "Новой газеты" лицензии СМИ. Оба предупреждения связаны, как утверждается, с нарушением законодательства об "иноагентах".

После российского вторжения в Украину "Новая газета" оставалась одним из немногих неподконтрольных Кремлю СМИ, которые продолжали работу в России и избежали блокировки. Издание приняло решение соблюдать цензурные ограничения, в частности не употреблять слово "война", а заменять его на "спецоперация" в скобках. Однако газета не перестала писать о событиях в Украине. Журналистка издания Елена Костюченко готовила репортажи о войне из Одессы, Николаева и Херсона. 1 апреля "Новой газете" исполняется 29 лет.

Пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова подтвердила, что издание приостанавливает выпуск из-за угроз Роскомнадзора:

Что делать дальше - мы не знаем

– Такое решение принято, потому что у нас уже два предупреждения, а это угроза закрытия через суд. Приостанавливаемся сами – пытаемся сохранить газету в послеспецоперационное время. Как долго это продлится и что делать дальше, мы не знаем, – сообщила Надежда Прусенкова.



Главным редактором "Новой газеты" является лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов. На днях он заявил, что выставит на аукцион свою Нобелевскую медаль , чтобы выручить средства на помощь украинским беженцам.

Письмо Муратова подписчикам в связи с приостановкой выпуска газеты опубликовал бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

"Мы с вами продержались 34 дня в условиях "специальной операции", в условиях военной цензуры. И мы работали. В местах проведения боевых действий, в приграничных районах. Мы оценивали потери и разрушения. Пытались понять – как наш народ допустил сразу две войны: в Украине захватническую, а в России, у нас дома, почти гражданскую... Мы вместе пережили самые трагичные дни в нашей истории. Бесследно это пройти не могло", – пишет Муратов.

Политолог Константин Калачев считает, что в новых условиях руководство "Новой газеты" приняло единственно правильное решение:

Выбран вариант, который говорит о заботе владельцев газеты и ее редактора о ее коллективе

– Отказаться от продолжения работы по причине очередного предупреждения Роскомнадзора, конечно, легче. Альтернатива быть закрытыми и оказаться под преследованием куда жестче. Выбран вариант, который говорит о заботе владельцев газеты и её редактора о коллективе. Кто-то хотел большего. Но люди сами вправе выбирать свое настоящее. В новых условиях российским журналистам можно лишь разделиться на отдельные творческие единицы и строить собственные каналы коммуникации в соцсетях, – уверен политолог.

Медиааналитик Наталья Ростова полагает, что война России против Украины окончательно добила остатки российских независимых СМИ:

Журналистика в России уничтожена, последние бастионы пали

– Журналистика в России уничтожена. Последние бастионы пали. "Новая" была одной из первых независимых газет новой России и ушла вместе с этой Россией. Почти 29 лет газета писала методично и с болью об одном и том же: войны, теракты, полыхающий Кавказ, национальные катастрофы, дедовщина, больные дети, старики, растущий авторитаризм и коррупция властей, – тогда, когда эту призму мало кто из коллег разделял. Она всегда выступала, спасибо ей, за слабых и против таких отвратительно агрессивных сильных. И теряла своих воинов света, бившихся за правду. Будет ли шанс ей возродиться? Думаю, сейчас это никто предсказать не возьмётся, – уверена Наталья Ростова.

После российского вторжения в Украину 24 февраля российские власти заблокировали сайты множества независимых российских и зарубежных изданий, в том числе Радио Свобода и его проектов, DW, Би-би-си, "Медузы". Телеканал "Дождь" после блокировки объявил о приостановке работы, радио "Эхо Москвы" закрылось по решению совета директоров. Против нескольких журналистов также были возбуждены уголовные дела по новому закону о так называемых фейках о действиях российской армии.