Суд арестовал 100% акций компании "Русагро" по иску Генпрокуратуры

Хамовнический районный суд Москвы арестовал движимое и недвижимое имущество бизнесмена Вадима Мошковича, а также 100% акций ряда компаний, в том числе "Русагро", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на одного из участников процесса.

С иском в суд о передаче государству имущества основателя "Русагро" Мошковича и бывшего гендиректора холдинга Максима Басова обратилась Генпрокуратура.

Мошкович и Басов с марта 2024 года находятся в СИЗО по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве, отмывании денежных средств и даче взятки. По версии следствия, они убедили основателя компании "Солнечные продукты" Владислава Бурова продать 85% акций в обмен на выкуп долга и инвестиции, но этого не произошло.

Следствие оценило ущерб на сумму около миллиарда рублей. Стоимость арестованных акций "Русагро" прокуратура оценивает в более чем 1,1 млрд рублей.

Помимо Мошковича и Басова, ответчиками по иску проходят жена Мошковича Наталья Быковская, топ-менеджер холдинга Сергей Трибунский, а также компании "Финансовый ресурс" и "Профит".

Мошкович – самый богатый российский бизнесмен, чьи активы отбирает государство в рамках кампании по перераспределению собственности, отмечало "Агентство". Forbes оценивает его активы в 2,9 млрд долларов. По данным издания, после того, как в отношении Мошковича в марте 2022 года страны Запада ввели санкции, он снизил свою долю в "Русагро" ниже 50% и вышел из совета директоров компании.