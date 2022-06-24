Суд арестовал имущество блогера Белоцерковской. Её обвиняют в "фейках"

Басманный суд Москвы арестовал имущество блогера Вероники Белоцерковской, которая в марте стала одной из первых в России обвиняемых по новой статье уголовного кодекса о распространении так называемых фейков о российской армии.

Как сообщили в пресс-службе суда, по ходатайству следствия наложен арест на машино-место и квартиру в Москве, жилые дома, квартиру и земельный участок в Санкт-Петербурге. Имущество арестовано как залог для выплаты возможного штрафа, который могут назначить Белоцерковской по уголовному делу.

Белоцерковская, известная в интернете как Белоника, живёт за границей. После российского вторжения в Украину она резко осудила его в соцсетях. После принятия поправок к Уголовному кодексу в марте она стала первым публично известным лицом, против которого в России возбудили дело о фейках, посчитав, что в её публикациях содержатся недостоверные сведения о действиях российской армии. В апреле суд заочно арестовал Белоцерковскую, она была объявлена в розыск. По уголовному делу ей грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф. Она сама иронично прокомментировала сообщения о своём заочном помещении в СИЗО, отметив при этом, что представители правоохранительных органов за всё это время ни разу не пытались с ней связаться.