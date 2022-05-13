Блогера Веронику Белоцерковскую объявили в розыск

МВД России объявило в розыск основательницу петербургского журнала "Собака.ru" и кулинарного блогера Веронику Белоцерковскую.

В середине марта Следственный комитет возбудил против нее уголовное дело о распространении фейков про российскую армию. Она стала одной из первых подозреваемых по этой статье Уголовного кодекса. По версии следствия, в марте она опубликовала в инстаграме несколько постов, в которых содержались "заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных сил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, в ходе проведения специальной военной операции".

Белоцерковская прокомментировала возбуждение дела словами: "меня официально объявили порядочным человеком!". Блогер родилась в Одессе и с самого начала украинской войны резко выступала против неё в социальных сетях.

Сейчас Белоцерковская проживает во Франции. После возбуждения уголовного дела она передала издание "Собака.ru" в собственность сотрудников.