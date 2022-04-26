Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Суд арестовал имущество и счета отделения Google в России на ₽500 млн

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество и счета российского отделения "Гугл" на сумму 500 миллионов рублей в качестве обеспечительной меры по иску дочерней компании холдинга "Газпром-медиа" о восстановлении аккаунта YouTube. Об этом говорится в определении суда.

Согласно документу , компания подала иск к Google с просьбой признать недействительным односторонний отказ в размещении контента на YouTube от 2015 года. "ГПМ Развлекательное телевидение" потребовала восстановить доступ к ютьюб-каналу и обязать ответчика выплатить судебную неустойку.

Ответчиками по иску выступают, кроме ООО "Гугл", также Google Ireland Ltd, Google LLC и Google Commerce Ltd.

В начале марта YouTube, принадлежащий корпорации Google, заблокировал каналы российских СМИ, которые получают госфинансирование, и отключил от программы монетизации каналы российских блогеров, включая пакеты Youtube Premium и Youtube Music. Это было сделано на фоне российского вторжения в Украину.

Под блокировку подпали аккаунты телеканалов ТНТ и НТВ, принадлежащие холдингу "Газпром-медиа". В пресс-службе "Развлекательного телевидения" тогда заявили, что это решение политически ангажированное и ущемляет интересы зрителей в 70 странах.

В 2021 году Арбитражный суд Москвы удовлетворил аналогичный иск телеканала "Царьград", канал которого был удален с YouTube из-за санкций, введенных США в отношении его владельца, бизнесмена Константина Малофеева в 2014 году. 1 апреля в пресс-службе "Царьграда" заявили, что получил от российского отделения "Гугл" один миллиард рублей неустойки.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG