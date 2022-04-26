Суд арестовал имущество и счета отделения Google в России на ₽500 млн

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество и счета российского отделения "Гугл" на сумму 500 миллионов рублей в качестве обеспечительной меры по иску дочерней компании холдинга "Газпром-медиа" о восстановлении аккаунта YouTube. Об этом говорится в определении суда.

Согласно документу , компания подала иск к Google с просьбой признать недействительным односторонний отказ в размещении контента на YouTube от 2015 года. "ГПМ Развлекательное телевидение" потребовала восстановить доступ к ютьюб-каналу и обязать ответчика выплатить судебную неустойку.

Ответчиками по иску выступают, кроме ООО "Гугл", также Google Ireland Ltd, Google LLC и Google Commerce Ltd.

В начале марта YouTube, принадлежащий корпорации Google, заблокировал каналы российских СМИ, которые получают госфинансирование, и отключил от программы монетизации каналы российских блогеров, включая пакеты Youtube Premium и Youtube Music. Это было сделано на фоне российского вторжения в Украину.

Под блокировку подпали аккаунты телеканалов ТНТ и НТВ, принадлежащие холдингу "Газпром-медиа". В пресс-службе "Развлекательного телевидения" тогда заявили, что это решение политически ангажированное и ущемляет интересы зрителей в 70 странах.

В 2021 году Арбитражный суд Москвы удовлетворил аналогичный иск телеканала "Царьград", канал которого был удален с YouTube из-за санкций, введенных США в отношении его владельца, бизнесмена Константина Малофеева в 2014 году. 1 апреля в пресс-службе "Царьграда" заявили, что получил от российского отделения "Гугл" один миллиард рублей неустойки.