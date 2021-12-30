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Сумма неустойки Google по иску телеканала "Царьград" может превысить объём мирового богатства

Сумма неустойки, назначенной российским судом поисковику Google по иску ультраконсервативного телеканала "Царьград", может превысить весь объём всего мирового богатства, оцениваемого больше чем в 500 триллионов долларов. Об этом пишет журнал Forbes со ссылкой на кассационную жалобу корпорации.

В апреле 2021 года корпорация проиграла суд телеканалу в Арбитражным суде Москвы. Он постановил штрафовать её на 100 тысяч рублей ежедневно, пока Google не восстановит в полном объёме аккаунт "Царьграда" в ютьюбе. При этом каждую неделю сумма ежедневной неустойки будет увеличиваться в два раза, говорилось в судебном решении.

Юристы поискового сервиса из Baker & McKenzie предупредили, что через семь месяцев размер неустойки достигнет 94 триллионов рублей и почти сравняется с капитализацией Alphabet — головной компании Google. За год и два месяца неустойка превысит совокупный объем российской денежной массы, а за 1,5 года — объём всего мирового богатства, подсчитали в поисковике. На время рассмотрения жалобы компания попросила приостановить начисление неустойки. Суд ей в этом отказал.

  • Канал "Царьграда" в сервисе YouTube был заблокирован в июле 2020 года. В YouTube объяснили решение санкционным режимом. Владелец канала – предприниматель Константин Малофеев – внесён в санкционные списки США и Евросоюза по обвинениям в участии в аннексии Крыма и разжигании военного конфликта на востоке Украины.
  • Суд против Google — первый случай применения "закона Лугового", который позволяет лицам и компаниям, внесённым в санкционные списки, переносить свои судебные разбирательства в Россию. Согласно закону российский суд может запретить возбуждение или продолжение параллельных судебных процессов за границей.
  • Google предупреждала, что решение российского суда может привести к невозможности работы корпорации в России. 20 декабря Девятый арбитражный апелляционный суд ограничивал максимальную сумму неустойки миллиардом рублей, но только в течение первых девяти месяцев после вступления в силу решения суда.

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