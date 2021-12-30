Сумма неустойки, назначенной российским судом поисковику Google по иску ультраконсервативного телеканала "Царьград", может превысить весь объём всего мирового богатства, оцениваемого больше чем в 500 триллионов долларов. Об этом пишет журнал Forbes со ссылкой на кассационную жалобу корпорации.
В апреле 2021 года корпорация проиграла суд телеканалу в Арбитражным суде Москвы. Он постановил штрафовать её на 100 тысяч рублей ежедневно, пока Google не восстановит в полном объёме аккаунт "Царьграда" в ютьюбе. При этом каждую неделю сумма ежедневной неустойки будет увеличиваться в два раза, говорилось в судебном решении.
Юристы поискового сервиса из Baker & McKenzie предупредили, что через семь месяцев размер неустойки достигнет 94 триллионов рублей и почти сравняется с капитализацией Alphabet — головной компании Google. За год и два месяца неустойка превысит совокупный объем российской денежной массы, а за 1,5 года — объём всего мирового богатства, подсчитали в поисковике. На время рассмотрения жалобы компания попросила приостановить начисление неустойки. Суд ей в этом отказал.
- Канал "Царьграда" в сервисе YouTube был заблокирован в июле 2020 года. В YouTube объяснили решение санкционным режимом. Владелец канала – предприниматель Константин Малофеев – внесён в санкционные списки США и Евросоюза по обвинениям в участии в аннексии Крыма и разжигании военного конфликта на востоке Украины.
- Суд против Google — первый случай применения "закона Лугового", который позволяет лицам и компаниям, внесённым в санкционные списки, переносить свои судебные разбирательства в Россию. Согласно закону российский суд может запретить возбуждение или продолжение параллельных судебных процессов за границей.
- Google предупреждала, что решение российского суда может привести к невозможности работы корпорации в России. 20 декабря Девятый арбитражный апелляционный суд ограничивал максимальную сумму неустойки миллиардом рублей, но только в течение первых девяти месяцев после вступления в силу решения суда.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.