Сумма неустойки, назначенной российским судом поисковику Google по иску ультраконсервативного телеканала "Царьград", может превысить весь объём всего мирового богатства, оцениваемого больше чем в 500 триллионов долларов. Об этом пишет журнал Forbes со ссылкой на кассационную жалобу корпорации.

В апреле 2021 года корпорация проиграла суд телеканалу в Арбитражным суде Москвы. Он постановил штрафовать её на 100 тысяч рублей ежедневно, пока Google не восстановит в полном объёме аккаунт "Царьграда" в ютьюбе. При этом каждую неделю сумма ежедневной неустойки будет увеличиваться в два раза, говорилось в судебном решении.

Юристы поискового сервиса из Baker & McKenzie предупредили, что через семь месяцев размер неустойки достигнет 94 триллионов рублей и почти сравняется с капитализацией Alphabet — головной компании Google. За год и два месяца неустойка превысит совокупный объем российской денежной массы, а за 1,5 года — объём всего мирового богатства, подсчитали в поисковике. На время рассмотрения жалобы компания попросила приостановить начисление неустойки. Суд ей в этом отказал.