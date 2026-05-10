Суд арестовал пенсионера, задержанного в футболке с Немцовым

Суд в Хабаровске назначил трое суток ареста пенсионеру Зигмунду Худякову по протоколу о неповиновении полиции. Об этом сообщают Rusnews и Activatica.

Худякова задержали 9 мая на Комсомольской площади Хабаровска, где он стоял в пикете в футболке с изображением убитого политика Бориса Немцова.

Ранее на Худякова более 35 раз составляли протоколы по статьям о нарушении правил проведения митингов, "дискредитации" российской армии и невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации. По данным Activatica, с 2020 года Худяков получил штрафы на сумму более 360 тысяч рублей по разным протоколам.