Суд арестовал подозреваемого в поджоге СУ-24 в Новосибирске

Суд в Новосибирске арестовал до 12 июля подозреваемого в поджоге бомбардировщика Су-24 на территории Новосибирского авиационного завода имени Чкалова. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города.
В сообщении суда говорится, что Виктор Скоробогатов арестован по ходатайству следствия. Его обвиняют по статье о поджоге, направленном на разрушение предприятия "в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности России". Следствие полагает, что преступление совершила группа лиц по предварительному сговору.
- Бомбардировщик Су-24 в Новосибирске подожгли 8 мая. Тогда об этом сообщил телеграм-канал Baza. По их данным, Су-24 не получил сильных повреждений, следы горения обнаружены на шасси. По версии МВД, поджигатели проникли на территорию завода, перекусив сетку в заборе. Они попали на одну из камер видеонаблюдения.
- Позже близкий к Минобороны телеграм-канал "Война с фейками" написал, что видео является постановочным и снято в Украине. Источник в администрации завода заявил, что происшествий на территории не было. "Это тщательно охраняемый объект и сложно представить, чтобы по нему могли свободно перемещаться посторонние, не говоря уже о том, чтобы там что-то поджигать, снимая на видео", - говорилось в сообщении. Телеграм-канал "Новосибирь" правительства области сделал репост публикации "Войны с фейками". Источник НГС в правительстве сообщил, что сообщение о поджоге - дезинформация.
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