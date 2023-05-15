Суд арестовал подозреваемого в поджоге СУ-24 в Новосибирске

Суд в Новосибирске арестовал до 12 июля подозреваемого в поджоге бомбардировщика Су-24 на территории Новосибирского авиационного завода имени Чкалова. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города.

В сообщении суда говорится, что Виктор Скоробогатов арестован по ходатайству следствия. Его обвиняют по статье о поджоге, направленном на разрушение предприятия "в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности России". Следствие полагает, что преступление совершила группа лиц по предварительному сговору.