Самарский районный суд 5 апреля арестовал на два месяца саксофониста Андрея Шабанова. Его обвинили в публичных призывах к терроризму за посты в соцсетях о действиях российской армии, сообщает Идель.Реалии.

Дело было возбуждено, пока Шабанов находился под административным арестом в спецприёмнике по обвинению в мелком хулиганстве. Он был задержан на выходе по освобождении сотрудниками ФСБ.

Пока Шабанов находился под арестом, у него дома прошёл обыск. Полицейские вошли в аккаунты музыканта в социальных сетях и забрали его компьютер. Его телефон был изъят ещё раньше.

Близкие музыканта полагают, что дело в его отношении полностью сфабриковано. Они сообщили о серьёзных проблемах со здоровьем музыканта. Во время заседания суда он находился в подавленном состоянии и сказал матери, что его приговорят к реальному сроку, сообщает "Идель". По предъявленному обвинению ему грозит семь лет лишения свободы.