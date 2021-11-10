Суд арестовал сторонницу Навального в Уфе по делу об экстремизме

Районный суд в Уфе арестовал на два месяца бывшую главу местного отделения сторонников Алексея Навального Лилию Чанышеву по делу о создании экстремистского сообщества. Об этом сообщил в твиттере адвокат Владимир Воронин.

В июне Мосгорсуд признал экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией Навального и сеть его региональных штабов. После этого против политика и его сторонников было заведено уголовное дело о создании экстремистской организации.

Решение фактически работает задним числом, поставив вне закона в России всю работу команды Навального за последние семь лет. Его адвокаты указывают, что ФБК и штабы вели легальную деятельность, а фонд регулярно проверялся министерством юстиции, как того требует законодательство.

Аргументируя необходимость ареста, следователь отдела заявил, что Чанышева может скрыться за границей. Она сообщила, что, по всей видимости, находится на ранней стадии беременности. По предъявленной статье активистке грозит до десяти лет лишения свободы.