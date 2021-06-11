Правозащитники осудили признание ФБК экстремистской организацией

Международная правозащитная организация Amnesty International и правозащитный центр "Мемориал" осудили решение Мосгорсуда о признании Фонда борьбы с коррупцией и других структур Алексея Навального экстремисткой организацией.

Amnesty International назвала вердикт нападением на гражданскую активность. По мнению правозащитников, решение ограничивает право на свободное выражение мнения и на собрания для тысяч человек в России.

"Мемориал" в своём заявлении отметил, что решение Мосгорсуда не имеет никаких правовых оснований даже с точки зрения российского законодательства. "Лихорадочная скорость вынесения судебного решения и известные нам обстоятельства судебного разбирательства заставляют говорить о демонстративном пренебрежении основными принципами права", - говорится в документе.

ФБК и правозащитный центр "Мемориал" признаны российскими властями "иностранными агентами".

9 июня вечером Мосгорсуд признал экстремистскими организациями основанный Алексеем Навальным ФБК, а также штабы Навального и организацию "Фонд защиты прав граждан" (внесена российскими властями в список "иностранных агентов"), и запретил их деятельность в России. Суд, который проходил в закрытом режиме, постановил ликвидировать эти организации.

Решение принято по иску прокуратуры. Обвинение посчитало доказательством финансирования "экстремистской деятельности" обещание ФБК оплатить штрафы участникам несогласованных акций, сообщил адвокат Иван Павлов.

По недавно принятому закону, сторонникам Навального, даже тем, кто не работал в ФБК или штабах, нельзя баллотироваться на выборах любого уровня – если их действия будут признаны поддержкой экстремистской организации.