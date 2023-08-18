Суд арестовал стримершу Анну Бажутову за высказывания о Буче

Останкинский районный суд Москвы отправил в СИЗО стримершу Анну Бажутову, известную как YakoBovich. Против неё возбуждено уголовное дело по статье о так называемых фейках об армии - сообщает "Осторожно, новости".

По данным телеграм-канала, дело против 30-летней Бажутовой было возбуждено "на днях", а утром в пятницу она была задержана, у неё дома прошёл обыск.

Официально об уголовном деле и о том, в чём обвиняют Бажутову, не сообщалось. Как пишет "Осторожно, новости", в июне провоенные телеграм-каналы устроили интернет-травлю Бажутовой после того, как она в одном из стримов обвинила российских военных в массовых убийствах жителей украинской Бучи. Подобные обвинения часто ложатся в основу дел о так называемых фейках об армии, поскольку российские власти на самом высоком уровне отрицали причастность к убийствам в Буче, или отрицая их факт, или обвиняя в них саму Украину.

YakoBovich, как пишет "Осторожно, новости", в июне провела стрим, на котором зачитывала истории и воспоминания жителей Бучи, и при этом призывала к насилию по отношению к тем, кто, по её мнению, виновен в убийствах. Она также произнесла фразу “смерть русским оккупантам”.

После того, как на стрим обратили внимание провоенные каналы, Бажутова удалила свой телеграм-канал и аккаунт в Twich, однако осталась в России.

Российские суды вынесли уже десятки приговоров по делам о так называемых фейках об армии, в том числе заочные. Некоторые из подсудимых получили условные сроки и штрафы, другие, в том числе, например, политик Илья Яшин - реальные сроки. Оправдательных приговоров по этой статье не бывает.



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