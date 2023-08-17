Суд продолжил слушать дело Юрия Коховца, давшего интервью "Свободе"

В Останкинском суде российской столицы в четверг прошло заседание по делу москвича Юрия Коховца, обвиняемого по статье о так называемых фейках про российскую армию. Подробности судебного заседания приводит SOTA.

Дело возбудили после того, как Коховец поучаствовал в одном из уличных опросов Радио Свобода. Недавно Юрию Коховцу ужесточили обвинение, вменив распространение "фейков" по мотивам ненависти либо вражды из-за лингвистической экспертизы математика Натальи Крюковой и переводчика Александра Тарасова.

17 августа на заседании был допрошен Тарасов. Он заявил, что проводил экспертизу по методике Минюста. Ранее эта же методика была применена в экспертизе по уголовному делу против правозащитника Олега Орлова, отмечает SOTA. Тарасов считает, что ненависть содержится во фразе "гоп-компания", которой подсудимый назвал российское правительство. По мнению Тарасова, в речи Коховца содержится негативная оценка Владимира Путина и власти в целом.

Ответить на вопросы Радио Свобода во время уличного опроса Юрий Коховец согласился летом 2022 года. Об уголовном деле против него стало известно в марте нынешнего года. В ходе интервью Коховец высказал свое мнение о действиях российской армии в Украине. Среди прочего, он сказал, что Россия "бомбит торговые центры, в Буче мирных жителей... военные расстреливали вообще без причин".

О том, что суд в Москве начал рассматривать дело Юрия Коховца, сообщалось в первых числах июля. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 10 лет колонии.