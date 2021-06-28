Суд арестовал трёх офицеров ФСБ по обвинению в мошенничестве

Гарнизонный военный суд в Москве арестовал трех старших офицеров шестого отдела управления авиации ФСБ по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Обвиняемые вину не признают.

По версии следствия, начальник отдела полковник Юрий Кравченко, его заместитель подполковник Артём Сохин и майор Сергей Романов похитили около 64 миллионов рублей при заключении контрактов с фирмой из Ставрополя "АсСтрой". Ставропольская компания должна была поставить и установить в Воркуте сборно-разборный складской комплекс хранения авиационно-технического имущества для воздушных судов.

В суде по избранию меры пресечения офицеры утверждали, что все условия контракта были выполнены и комплекс, деньги на который следствие считает украденными, построен и функционирует. Но суд посчитал, что, оставаясь на свободе, обвиняемые могут оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства, тем более что некоторые из них ранее проходили службу в оперативных подразделениях.

Троих офицеров ФСБ отправили в московское СИЗО-4 "Медведь" в спецблок для действующих и бывших сотрудников силовых структур.

Адвокаты обвиняемых обжаловали решение суда.