Подполковника ФСБ Черкалина приговорили к семи годам колонии

Бывший глава "банковского" отдела ФСБ, подполковник Кирилл Черкалин признан виновным в мошенничестве и получении взяток и приговорен к семи годам колонии строгого режима. Обвиняемый лишен воинского звания и наград, ему также запрещено занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет. С Черкалина также взыскали 637 миллионов рублей в пользу потерпевших по его делу Сергея Гляделкина и Игоря Ткача (по 318 миллионов рублей).

В уголовный срок Черкалина засчитано время, проведенное в СИЗО. Таким образом, в колонии он проведет пять лет. Дело Черкалина рассматривали в особом порядке, поскольку он признал вину и заключил сделку со следствием.

Отдел в ФСБ, который он возглавлял, отвечал за контрразведку по финансовому и банковскому направлениям, и входил в межведомственную группу по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Кроме него были задержаны два сотрудника того же подразделения — Дмитрий Фролов и Андрей Васильев.

Черкалину предъявили обвинение в получении взяток на сумму $850 тысяч "за совершение действий или бездействия в пользу взяткодателя и коммерческих структур, а также за общее покровительств"» в период с ноября 2013 года по февраль 2015 года.

Как установило следствие, в 2011 году Черкалин и его подчиненные похитили 490 млн руб. у бизнесмена Сергея Гляделкина, заставив его передать им акции компании "Юрпромконсалтинг" под угрозой уголовного преследования. Гляделкин в тот период проходил потерпевшим по делу бывшего вице-мэра Москвы Александра Рябинина, обвинявшегося в вымогательстве. Кроме того, Черкалин получал деньги от бенефициара банка "Транспортный" Александра Мазанова. У банка возникли проблемы с ЦБ, и его собственники решили получить покровительство от Черкалина.

Полковник ФСБ Черкалин был задержан весной 2019 года, при обыске в его доме обнаружили 12 миллиардов рублей. Сразу после этого из России уехал замглавы Агентства по страхованию вкладов Валерий Мирошников, который работал в тесной связке с Черкалиным и имя которого стало фигурировать в документах уголовного дела полковника.

Черкалин обвиняется в особо крупном мошенничестве и получении взяток в особо крупном размере. За время расследования в деле появилось около 10 эпизодов преступной деятельности, связанных с банками, а сам Черкалин заявил, что большая часть найденных у него денег принадлежат Мирошникову, писали "Открытые медиа". Он же, по версии полковника, был автором преступных схем.

"У банка отзывается лицензия, и тут же в нем меняется все: охранная компания, юристы, бухгалтера. На эти места назначаются свои люди", – рассказал банкир, прошедший через отзыв лицензии. Для работы с банками, лишёнными лицензии, у АСВ есть специальные аккредитованные организации, которые отбирались по очень непрозрачной процедуре, а услуги внешних юристов, за подбор которых отвечал именно Валерий Мирошников, щедро оплачивались – от 8,5 до 10 миллионов рублей ежемесячно.

Практика АСВ по продаже имущества обанкротившихся банков тоже вызывала вопросы. Например, в ноябре 2016 года агентство продало доставшийся ему от Пробизнесбанка банк "Пойдём!" на закрытых торгах по цене в два раза дешевле начальной – за 380 миллионов рублей вместо 770 миллионов. А покупатель – "Совкомбанк" – вскоре перепродал этот банк топ-менеджерам дочернего банка АСВ – "Российского капитала". При этом еще до того, как Пробизнесбанк лишился лицензии, владельцы обсуждали продажу банка "Пойдем!" с группой ВТБ за три миллиарда рублей.