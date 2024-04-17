Суд Брюсселя запретил полиции разгонять конференцию правых

Высший административный суд Брюсселя признал незаконным вмешательство полиции в проведение конференции правых и консервативных политиков NatCon, которая открылась в отеле Claridge в Брюсселе во вторник. В ней принимают участие многие правые политики Европы: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий и ультраправый французский политик Эрик Земмур.

Речь идёт о ежегодном собрании правых консерваторов и популистов со всей Европы. Во вторник полицейские окружили здание, где проходила конференция, и попросили собравшихся покинуть территорию. Guardian сообщает, что постановление о закрытии выдал мэр округа Сен-Жосс-тен-Ноде Эмир Кир. Мэр, по сообщениям СМИ, вероятно, опасался атак на конференцию со стороны европейских антифашистов, которые грозились ее сорвать.

После инцидента многие европейские политики, в том числе оппоненты правых, вступились за NatCon, ссылаясь на свободу слова, гарантированную европейскими и бельгийскими законами. "То, что произошло сегодня в Брюсселе, неприемлемо. Конституция Бельгии гарантирует свободу слова и мирных собраний с 1830 года. Запрет политических собраний является неконституционным", – заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кро. Критика прозвучала и со стороны властей не входящей в Евросоюз Британии.

Конференция консервативных политиков Европы NatCon проводится с 2019 года. Основным вопросом повестки дня обычно является критика властей ЕС с консервативных и правопопулистских позиций. Речь идёт о критике миграционной политики, защиты этнических и сексуальных меньшинств, равноправия и других фундаментальных ценностей Евросоюза. В этом году дискуссии посвящены в том числе предстоящим выборам в Европарламент, в которых крайне правые надеются усилить свои позиции.