На митинге оппозиции в Будапеште показали обращение Юлии Навальной

На митинге оппозиции в Будапеште в пятницу было показано видеообращение вдовы российского оппозиционера Алексея Навального Юлии, сообщает агентство dpa. Она заявила, что Владимир Путин "смог справиться с её мужем" и начать войну в Украине, потому что знал, что получит помощь из Европы.

"Почему Путин начал войну в Украине? Потому что знал, что у него есть верные союзники в Европе, которые помогут ему подорвать европейское единство. Почему он не боится последствий? Потому что он знает, что они его защитят его. Почему он убивает своих политических оппонентов? Потому что он знает, что его европейские друзья его прикроют", — сказала Навальная.

Навальная назвала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "одним из сообщников Путина". Как Путин не представляет всю Россию, так и Венгрия не может быть приравнена к Орбану, сказала она.

"Алексей Навальный боролся за базовые вещи, — сказала она. — За свободу слова. За честные выборы. За демократию. И за наше право жить без коррупции и войны, за право жить как нормальная европейская страна. Я уверена, эти вещи близки каждому из вас, кто пришёл сегодня на демонстрацию".

Митинг, на котором было показано видео Навальной, был организован мэром Будапешта совместно со студенческими ассоциациями. Орбан в этот день выступал перед сторонниками напротив Национального музея в центре города.

После смерти Навального Орбан отказался от предложения оппозиции почтить память российского политика минутой молчания. Обран назвал российского оппозиционера шовинистом, заявив, что к ним не может быть уважения.