Суд дал пожизненные сроки обвиняемым по делу о взрыве на Крымском мосту

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному лишению свободы восьмерых обвиняемых по делу о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Осуждены Артём и Георгий Азатьяны, Роман Соломко, Владимир Злоба, Артур Терчанян, Александр Былин, Олег Антипов и Дмитрий Тяжёлых. Их признали виновными в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатки.

Взрыв на Крымском мосту произошёл рано утром 8 октября 2022 года. На автомобильной части моста взорвался грузовик, начинённый взрывчаткой. Погибли пять человек, в том числе водитель грузовика, и люди в проезжавшем рядом легковом автомобиле.

Новость дополняется

Детали мирного плана США
Детали мирного плана США

Детали мирного плана США

Позиция Москвы, Киева и Европы

Аудионовости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


