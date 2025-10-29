Гособвинитель в ходе прений в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону запросил пожизненное лишение свободы всем фигурантам дела о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Процесс проходит в закрытом режиме. Сообщается, что сторона защиты выступит 30 октября.

Суд начал рассматривать это дело в феврале. Обвиняемыми проходят восемь человек: Артур Терчанян, Артем и Георгий Азатьяны, Владимир Злоб, Дмитрий Тяжёлых, Роман Соломко, Александр Былин и Олег Антипов. Их обвиняют в совершении теракта и в хранении взрывчатки. Организатором теракта следствие считает главу Службы безопасности Украины Василия Малюка.

По версии следствия, подсудимые действовали организованной группой по заданию украинских спецслужб. Следствие утверждает, что они спрятали взрывчатку в грузе, который представлял собой рулоны полиэтиленовой пленки, и провезли его из Одессы через Болгарию, Армению и Грузию, подменив накладные. Сами обвиняемые говорили, что они не знали о содержимом груза.

Один из обвиняемых, петербуржец Олег Антипов, является владельцем компании, предоставлявшей транспортные услуги. Взорвавшийся грузовик принадлежал ему. Антипов рассказывал, что сам пришел в ФСБ, как только узнал о взрыве. По словам предпринимателя, его постоянный клиент из Симферополя Александр Былин незадолго до взрыва попросил его помочь найти водителя для перевозки 21 тонны упаковочной пленки из Армавира.

Адвокаты обвиняемых рассказывали Би-би-си, что по этому делу привлекли "набор случайных людей, которые оказались не в то время не в том месте". Также отмечается, что как минимум шесть фигурантов впервые были опрошены ФСБ сразу после взрыва и отпущены без каких-либо претензий.