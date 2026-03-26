Суд ЕС оставил в силе санкции против 5 российских бизнесменов

Суд Европейского союза - высшая судебная инстанция ЕС - 26 марта подтвердил законность включения в санкционные списки пяти российских бизнесменов, которые оспаривали введение санкций против них. Об этом сообщил корреспондент Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

Суд опубликовал документ с обоснованием своего решения. Санкции обжаловали Дмитрий Пумпянский, Тигран Худавердян, Виктор Рашников, Дмитрий Мазепин и Герман Хан. Все они были включены в санкционные списки после начала российского полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года на том основании, что они являются ведущими представителями бизнеса, действующими в секторах экономики, которые генерируют существенные доходы для российского правительства. Бизнесмены оспорили санкции, указывая на то, что не имеют никакого отношения к войне и не связаны с российскими властями.

В обосновании решения суда ЕС говорится, что степень влиятельности бизнесмена оценивается по его значимости для российской экономики, а не по личным связям с властью. Санкции же накладываются не потому, что бизнесмены напрямую связаны с правительством или лично несут ответственность за войну, а именно потому, что они играют ключевую роль в секторах экономики, важных для российского бюджета. Суд пришёл к выводу, что заморозка активов ведущих бизнесменов является пропорциональной мерой давления на Россию с целью вынудить её прекратить агрессию, даже если сами бизнесмены прямо с войной не связаны.

Ранее суды в ЕС принимали решения в пользу Дмитрия Пумпянского, представители которого указывали, что Пумпянский ещё в марте 2022 года покинул свои должности в совете директоров "Трубной металлургической компании" и группе "Синара" и таким образом перестал подходить под критерии "ведущего предпринимателя". Высшая инстанция, однако, приняла иное решение, и санкции против Пумпянского, как и других бизнесменов, подававших аналогичные жалобы, останутся в силе.