Суд ЕС оставил в силе санкции против Дмитрия Мазепина

Европейский суд общей юрисдикции в Брюсселе отказался снять санкции с российского бизнесмена, совладельца и бывшего генерального директора "Уралхима" Дмитрия Мазепина. Он настаивал на своём исключении из санкционного списка, утверждая, что санкции в марте 2022 года были введены без достаточных причин и с нарушением его прав.

Суд признал позицию Совета ЕС о том, что Мазепин является "ведущим бизнесменом, действующим в секторе, который является существенным источником доходов для российских властей", корректной и обоснованной. Помимо прочего, о том, что Мазепин входит в "ближний круг президента России Владимира Путина", по мнению властей ЕС, свидетельствует тот факт, что он присутствовал на встрече ряда крупных бизнесменов с Путиным в день широкомасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Фамилия Мазепина была включена во второй пакет санкций ЕС, принятый 9 марта прошлого года. 21 марта Мазепин заявил о продаже контрольного пакета санкций "Уралхима" и о подаче апелляции на решение о санкциях. Сегодняшнее решение суда Мазепин может обжаловать в высшем судебном органе ЕС в Люксембурге.

В сентябре этот суд впервые постановил снять санкции с российского бизнесмена, бывшего гендиректора компании Ozon Николая Шульгина. Санкции против Шульгина также ввели из-за того, что он был "ведущим бизнесменом" и в качестве такового присутствовал на встрече предпринимателей с Путиным 24 февраля 2022 года. Сразу после введения санкций он покинул руководящие должности в Ozon. В своём иске он сослался на то, что, уйдя с постов, перестал быть "ведущим бизнесменом". В случае с Мазепиным, однако, подобный аргумент не был принят во внимание.

Суд ЕС ранее отклонил иски о снятии санкций, поданные рядом других российских бизнесменов, в том числе Дмитрием Пумпянским и Геннадием Тимченко. Сын Мазепина Никита, автогонщик, выступавший в "Формуле-1", также включён в санкционный список. Суд ЕС постановил частично снять с него санкции и позволить ему въезд в Евросоюз в связи с его профессиональной деятельностью, однако он остаётся в списке.