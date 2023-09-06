Суд ЕС отклонил иски Тимченко и Пумпянского о снятии санкций

Суд Евросоюза в Люксембурге в среду отклонил иск российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского и его жены Галины, которые жаловались на их включение в санкционные списки ЕС после российского широкомасштабного вторжения в Украину.

Как говорится в решении суда, которое цитирует агентство DPA, хотя Пумпянский прямо и не играет роли в войне, он "участвует в деятельности секторов экономики, которые составляют существенный источник доходов" для российского бюджета. Его жена занимает ряд позиций в команиях, подконтрольных Пумпянскому, утверждает суд.

Пумпянский был генеральным директором и основным владельцем "Трубной металлургической компании". После введения санкций в 2022 году он покинул посты в этой компании.

Как сообщает Bloomberg, суд отклонил также иски совладельца НОВАТЭКа и СИБУРа Геннадия Тимченко, которого называют другом Владимира Путина и его жены Елены Тимченко. РИА Новости пишет, что отклонены иски также бывшего управляющего директора "Яндекса" Тиграна Худавердяна и владельца группы "Сафмар" Михаила Гуцериева.

Таким образом, их активы в ЕС останутся замороженными.

Всего, по данным суда ЕС, российские бизнесмены подали около 60 исков о снятии санкций. В марте 2023 года суд снял санкции с матери ныне покойного основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Виолетты.