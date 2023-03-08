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Европейский суд снял санкции с матери Евгения Пригожина

Европейский суд снял санкции с матери петербургского бизнесмена и основателя "ЧВК Вагнера" Евгения Пригожина. Виолетта Пригожина попала в санкционный список Евросоюза 3 марта 2022 года.

В пресс-релизе суда отмечается, что Пригожина вместе с сыном через материнские структуры владела кейтеринговой компанией "Конкорд". С 2017 года мать бизнесмена не владеет этой фирмой несмотря на то, что в её распоряжении имеются акции.

Совет ЕС не нашёл доказательств, что на момент включения в санкционный список Пригожина владела другими активами, связанными с её сыном.

Евгений Пригожин находится под санкциями Евросоюза с 2020 года. В 2016 году бизнесмен попал под ограничения США. Вашингтон считает, что он имеет отношение к "фабрике троллей", которая вмешивалась в американские президентские выборы, поддерживая Дональда Трампа.

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