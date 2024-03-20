Суд ЕС постановил снять санкции с бывшего гонщика Никиты Мазепина

Суд Евросоюза постановил аннулировать постановления, согласно которым бывший гонщик "Формулы-1" Никита Мазепин был включен в санкционный список.

Согласно решению суда, родственные связи с отцом бывшего гонщика, российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, являются недостаточным основанием для того, чтобы его считали связанным с отцом общими интересами. Миллиардер Дмитрий Мазепин является основателем компании "Уралхим".

Никиту Мазепина внесли в санкционный список Евросоюза в марте 2022 года. Решение было основано на его связях с отцом – бизнесменом, который работает в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник доходов для российского правительства.

По данным Совета ЕС, Дмитрий Мазепин был основным спонсором деятельности своего сына в качестве водителя команды Haas на "Формуле-1". Титульным спонсором команды была компания "Уралкалий", совладельцем которой был Дмитрий Мазепин.

Суд пришел к выводу, что Совет ЕС не доказал связь между гонщиком и его отцом с точки зрения экономики, капитала или наличия общих интересов на момент включения в санкционные списки. Также отмечается, что с марта 2022 года Мазепин больше не является гонщиком команды Haas.