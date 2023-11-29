Суд Евросоюза постановил исключить из санкционных списков блока сына российского миллиардера Дмитрия Пумпянского Александра. Он попал под санкции в марте 2022 года, после российского вторжения в Украину.

Тогда Пумпянский-младший был членом совета директоров в принадлежащих отцу Трубной металлургической компании и группе "Синара". Он ушёл оттуда. В решении суда ЕС говорится, что теперь его связь с отцом и его бизнесом имеет только родственный характер, что недостаточно для нахождения под ограничениями.

Пумпянские попали под санкции, так как Евросоюз посчитал, что их бизнес тесно связан с Кремлём и позволяет, за счёт своего масштаба, российским властям оплачивать военное вторжение в Украину. В октябре 2023 года исключить их из санкционного списка отказался Европейский суд общей юрисдикции.

Пумпянский-младший рассказывал газете Blick, что был вынужден покинуть Швейцарию, гражданином которой он является, из-за попадания под санкции (Швейцария присоединилась к ограничениям ЕС). По его словам, из-за блокирования активов он лишился возможности обслуживать ипотечный кредит, пользоваться сотовой связью, от него потребовали вернуть взятый в лизинг автомобиль.

Тогда он заявил, что выступает против войны в Украине. По его словам, он был вынужден переехать в Турцию.

Исправление: изначально в заголовке новости утверждалось, что суд постановил снять санкции с Дмитрия Пумпянского, а не Александра.