Суд избирает меру пресечения Дмитрию Гудкову

Тверской суд Москвы, как ожидается, выберет сегодня меру пресечения оппозиционному политику Дмитрию Гудкову. Против бывшего депутата Госдумы возбуждено дело по статье "причинение материального ущерба в особо крупном размере путем злоупотребления доверием". По этому же делу проходит его родная тётя Ирина Ермилова.

Гудков был задержан во вторник после обысков, которые прошли сразу по десяти адресам. Пока не ясно, будет ли следствие ходатайствовать о заключении его под стражу с СИЗО или о другой мере пресечения.

Как сообщила защита Гудкова, его обвиняют в причастности к тому, что фирма, которую возглавляла Ермилова, не заплатила за аренду помещения у московской мэрии более 1 млн рублей. Речь идёт о событиях 6-летней давности. Дмитрий Гудков вину отрицает.

В поддержку Гудкова выступил находящийся в колонии Алексей Навальный и ряд других деятелей оппозиции. Они считают преследование бывшего депутата политически мотивированным и возможно связанным с его намерением участвовать в выборах в Госдуму осенью.

По данным издания "Проект", у Гудкова был высокий рейтинг в Тушинском округе №206. "Проект" ссылается на источники, знакомые с результатами закрытых опросов для Кремля. По их данным, за Гудкова готовы были проголосовать 20-25 процентов опрошенных - почти столько же, сколько и за предполагаемого кандидата от "Единой России".