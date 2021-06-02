Глава СПЧ подготовил "позицию" по делу Пивоварова. В Совете не в курсе

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев рассказал изданию "Открытые медиа", что СПЧ подготовило "позицию" по уголовному преследованию экс-главы "Открытой России" Андрея Пивоварова и оппозиционного политика Дмитрия Гудкова. Эта позиция будет представлена в четверг, 3 июня.
Выяснилось, однако, что члены Совета не в курсе готовящегося заявления и не приманили участие в обсуждении "позиции", так как никакого заседания по данному вопросу не было. Это утверждают, в частности, член комиссии СПЧ по политическим правам Наталья Евдокимова, работающая в комитете по личным правам Екатерина Винокурова и ещё один член Совета Александр Верховский. Винокурова пояснила, что заседание президиума СПЧ запланировано на следующей неделе.
Известные оппозиционеры, бывший директор "Открытой России" Андрей Пивоваров и политик Дмитрий Гудков, были задержаны накануне в связи с возбуждёнными против них уголовными делами. Им грозит до шести и до пяти лет лишения свободы соответственно. Пивоваров, арестованный в среду на два месяца, обвиняется в сотрудничестве с организацией, признанной российскими властями "нежелательной". Гудков, меру пресечения в отношении которого изберут в четверг - в причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием.
Оба политика категорически не признают вину и считают дела против них сфабрикованными и политически мотивированными. Цель преследований, как заявляют оппозиционеры - помешать им участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. В Кремле это отрицают.
Валерий Фадеев был назначен Владимиром Путиным главой СПЧ в октябре 2019 года, хотя большинство членов Совета просили президента оставить председателем органа правозащитника Михаила Федотова.
До своего назначения Фадеев был главой Общественной палаты России, работал ведущим на Первом канале, а также был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2012 года. Также он является членом высшего совета партии "Единая Россия" и членом центрального совета "Общероссийского народного фронта".
После того, как Фадеев стал главой СПЧ, из Совета были исключены многие оппозиционно настроенные его члены - в частности, политолог Екатерина Шульман, глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков и профессор Высшей школы экономики Илья Шаблинский.
Сам Фадеев с момента нового назначения осудил проведение несогласованных митингов, выступил против амнистии для осуждённых по "московскому делу", а позже решил не показывать доклад правозащитников об этом деле Владимиру Путину. Кроме того, глава СЧП отказался комментировать приговор по делу так называемого террористического сообщества "Сеть".
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