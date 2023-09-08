Верховный суд Калмыкии признал по запросу министерства юстиции экстремистской организаций Конгресса ойрат-калмыцкого народа. Организация объединяет национальных активистов и регулярно проводила в Элисте народные съезды, чуулганы.

Решение суда было вынесено ещё в августе. 8 сентября на него обратило внимание "ОВД-Инфо". Текст на сайте суда не опубликован, мотивировка судьи поэтому неизвестна, — пишет редакция Кавказ.Реалии.

На съезде ойрат-калмыцкого народа в 2021 году участники приняли решение о подготовке проекта новой Конституции Калмыкии, в которой должно было появиться определение республики как демократического правового государства в составе России. Делегаты съезда требовали отставки главы республики Бату Хасикова, против которого проходили массовые протесты, и роспуска регионального парламента.

Организация открыто выступила против российского вторжения в Украину, потребовав от Москвы вывести войска. Лидер Конгресса Арсланг Санджиев вынужден был покинуть страну из-за антивоенной позиции и преследования властей. В федеральный реестр иностранных агентов был внесён заместитель председателя Владимир Довданов.

В октябре 2022 года Конгресс ойрат-калмыцкого народа принял декларацию "О государственной независимости Республики Калмыкия", в августе этого года Минюст внёс её в перечень экстремистских материалов.