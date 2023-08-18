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Минюст признал "иноагентами" Линор Горалик и Андрея Илларионова

Линор Горалик

Министерство юстиции России в пятницу объявило так называемым иностранным агентом российско-израильскую писательницу и поэта Линор Горалик. С начала военного вторжения России в Украину Горалик ведёт проект ROAR, собирая антивоенные стихи, прозу и музыку, и проект "Новости 26" о политике для подростков. Оба ресурса заблокированы в России.

Кроме неё, реестр "иноагентов" пополнили экономист Андрей Илларионов, публицист Андрей Пионтковский, заместитель председателя Конгресса ойрат-калмыцкого народа Владимир Довданов, якутская антивоенная активистка Саргылана Кондакова, бывший член СПЧ, координатор общественного движения "Гражданин и армия" Сергей Кривенко и литературный критик и писательница Татьяна Сотникова (Анна Берсенева).

Также в пятницу издание "Медиазона" сообщило, что московские суды в последние недели оштрафовали за нарушение закона об "иноагентах" многих людей и организации, признанных таковыми Минюстом. В частности, судебные постановления были вынесены в адрес издания The Insider, социологического "Левада-Центра", журналистки "Дождя" Екатерины Котрикадзе, фонда "Русь сидящая" и его основательницы Ольги Романовой. Все они либо не снабдили свои публикации обязательной "плашкой иноагента", либо задержались с предоставлением финансовой отчётности. На них наложены штрафы от 40 до 400 тысяч рублей.

  • Законодательство об "иноагентах" в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
  • Впоследствии появилась возможность признавать "иноагентами" СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.

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