Минюст признал "иноагентами" Линор Горалик и Андрея Илларионова

Министерство юстиции России в пятницу объявило так называемым иностранным агентом российско-израильскую писательницу и поэта Линор Горалик. С начала военного вторжения России в Украину Горалик ведёт проект ROAR, собирая антивоенные стихи, прозу и музыку, и проект "Новости 26" о политике для подростков. Оба ресурса заблокированы в России.

Кроме неё, реестр "иноагентов" пополнили экономист Андрей Илларионов, публицист Андрей Пионтковский, заместитель председателя Конгресса ойрат-калмыцкого народа Владимир Довданов, якутская антивоенная активистка Саргылана Кондакова, бывший член СПЧ, координатор общественного движения "Гражданин и армия" Сергей Кривенко и литературный критик и писательница Татьяна Сотникова (Анна Берсенева).

Также в пятницу издание "Медиазона" сообщило, что московские суды в последние недели оштрафовали за нарушение закона об "иноагентах" многих людей и организации, признанных таковыми Минюстом. В частности, судебные постановления были вынесены в адрес издания The Insider, социологического "Левада-Центра", журналистки "Дождя" Екатерины Котрикадзе, фонда "Русь сидящая" и его основательницы Ольги Романовой. Все они либо не снабдили свои публикации обязательной "плашкой иноагента", либо задержались с предоставлением финансовой отчётности. На них наложены штрафы от 40 до 400 тысяч рублей.