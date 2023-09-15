Суд Мадрида предписал Рубиалесу обходить Эрмосо за 200 метров

Суд Мадрида запретил бывшему президенту испанской футбольной федерации Луису Рубиалесу приближаться к футболистке Дженни Эрмосо ближе чем на 200 метров. Это последний поворот в скандале с поцелуем, давшем толчок испанскому движению #SeAcabó ("Все кончено") - аналога #metoo, пишет Би-би-си.

В конце августа, после победы женской сборной Испании в финале чемпионата мира Рубиалес прямо на трибуне поцеловал в губы нападающую команды Дженни Эрмосо.