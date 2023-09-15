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Суд Мадрида предписал Рубиалесу обходить Эрмосо за 200 метров

Бывший президент испанской футбольной федерации Луис Рубиалес

Суд Мадрида запретил бывшему президенту испанской футбольной федерации Луису Рубиалесу приближаться к футболистке Дженни Эрмосо ближе чем на 200 метров. Это последний поворот в скандале с поцелуем, давшем толчок испанскому движению #SeAcabó ("Все кончено") - аналога #metoo, пишет Би-би-си.

В конце августа, после победы женской сборной Испании в финале чемпионата мира Рубиалес прямо на трибуне поцеловал в губы нападающую команды Дженни Эрмосо.

По его словам, это было сделано в эйфории победы и с согласия футболистки, но Эрмосо настаивает, что разрешения на подобные действия не давала.

Ее поддержали не только другие футболистки сборной, но и футболисты мужских команд, представители других видов спорта. Активизировались и участницы различных движений за права женщин.

В результате расследования, инициированного ФИФА, и общественного давления 10 сентября он подал в отставку с поста главы федерации и с поста вице-президента исполнительного комитета УЕФА.

В настоящее время в его отношении рассматривается уголовное дело о сексуальных домогательствах.

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