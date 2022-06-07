Суд Фиджи потребовал от США забрать арестованную российскую суперъяхту

Верховный суд Фиджи 7 июня потребовал от США забрать российскую суперъяхту "Амадея", арестованную на основании американского ордера. Содержание яхты под арестом на территории островного государства слишком дорого обходится казне, решили судьи. Об этом сообщает Reuters.

Оплачивать расходы - около 30 миллионов долларов в год - по содержания судна в ожидании судебного решения должны США. Однако с середины апреля, когда яхта была задержана, это пришлось делать правительству Фиджи.

В этой связи Верховный суд Фиджи постановил, что в интересах государства удалить "Амадею" из его вод, поскольку содержание яхты чересчур дорого обходится казне, к тому же судно "зашло в воды Фиджи без разрешения, по всей видимости, чтобы избежать преследования со стороны США".

106-метровая яхта "Амадея", стоимостью в 325 миллионов долларов, была задержана в порту Фиджи 14 апреля. После начала вторжения России в Украину страны Запада ввели санкции против российских олигархов, политиков и высшего руководства. Имущество попавших под санкции россиян начали арестовывать. Ордер на арест "Амадеи" был выдан судом США по округу Колумбия. Американские власти утверждают, что яхта принадлежит российскому миллиардеру, сенатору Сулейману Керимову, попавшему под санкции.

Компания, которая владеет яхтой по документам, оспаривает арест судна в суде. Её адвокаты утверждают, что США не обладают юрисдикцией для ареста судна, по крайней мере, пока суд не разберётся , кому на самом деле принадлежит "Амадея". Представитель компании, владеющей яхтой по документам, заявляет, что суперъяхта принадлежит бывшему главе "Роснефти" Эдуарду Худайнатову, который под санкции не попал.

По данным Bloomberg, с начала войны России против Украины уже было арестовано более 12 яхт, общая стоимость которых превышает два миллиарда долларов.