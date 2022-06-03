Суд Фиджи приостановил выдачу США российской суперяхты

Верховный суд Фиджи приостановил выдачу США принадлежащей России суперяхты "Амадея" стоимостью в 325 миллионов долларов. Об этом пишет Bloomberg.

Апелляцию на выдачу яхты США подала компания Millemarin Investment Limited, которая владеет ею по документам. Ожидается, что суд рассмотрит её 7 июня. До этого времени яхта не сможет покинуть воды Фиджи, где она находится с середины апреля.

Неделю назад апелляционный суд Фиджи отклонил жалобу представителя компании, который утверждал, что США не обладают юрисдикцией для ареста судна, по крайней мере, до тех пор, пока суд не разберется, кому на самом деле принадлежит "Амадея".

США утверждают, что яхта принадлежит российскому миллиардеру и члену Совета Федерации Сулейману Керимову, попавшему под западные санкции. Представитель компании заявляет, что владельцем суперъяхты является бывший глава "Роснефти" Эдуард Худайнатов, который под санкции не попал.

Яхта "Амадея" была задержана в порту Фиджи 14 апреля. На судне длиной примерно с футбольное поле есть аквариум с живыми омарами, пианино с ручной росписью, бассейн и большая вертолетная площадка.

Ордер на арест был выдан судом США по округу Колумбия, который установил, что "Амадея" подлежит конфискации на основании нарушения законодательства США, в том числе закона "О международных чрезвычайных экономических полномочиях".

После начала вторжения России в Украину страны Запада ввели санкции против российских олигархов, политиков и высшего руководства. После введения ограничений активы и имущество попавших под санкции россиян начали арестовывать. По данным Bloomberg, с начала войны уже было конфисковано более 12 яхт, общая стоимость которых превышает два миллиарда долларов.