Суд на год ограничил свободу главе "Альянса врачей" Анастасии Васильевой

Суд в Москве приговорил главу "Альянса врачей" (организация признана в России "иностранным агентом") Анастасию Васильеву к году ограничения свободы по так называемому санитарному делу. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Джулай.

Гособвинение ранее запрашивало 1 год и 8 месяцев ограничения свободы.

Васильевой запрещено покидать жилище с 10 часов вечера до 6 часов утра, выезжать из города без разрешения, посещать места проведения массовых мероприятий и участвовать в них. Кроме того, ей нужно отмечаться в органах ФСИН два раза в месяц.

По словам адвоката, Васильева во время чтения приговора стояла за дверью в зал судебных заседаний, так как она опоздала в суд на несколько минут и её не пустили внутрь.

"Санитарное дело" было возбуждено Следственным комитетом после акций в поддержку Алексея Навального, которые прошли в десятках российских городов 23 и 31 января. Были арестованы или объявлены в розыск ближайшие соратники Навального, включая его родного брата, а также политические активисты. Их обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.

Соратницам Навального Любови Соболь и Кире Ярмыш суд назначил по полтора года ограничения свободы (обе после приговора покинули Россию), Люся Штейн, Олег Степанов и участница Pussy Riot Мария Алёхина получили по году ограничения свободы, соратника Навального Николая Ляскина приговорили к 10 месяцам ограничения свободы. Брата Алексея Навального Олега суд приговорил к условному сроку. С муниципального депутата Константина Янкаускаса сняли обвинения вскоре после того, как он отказался от участия в выборах.

В середине сентября Васильева попросила больше не ассоциировать свое движение с командой Навального. Соратники оппозиционера считают, что это произошло из-за давления со стороны правоохранительных органов.