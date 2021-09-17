"Беларусь уже здесь". Соцсети о разрыве Васильевой с соратниками Навального

Глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева в четверг опубликовала пост, в котором попросила больше не ассоциировать ее с Фондом борьбы с коррупцией (приходится уточнять, что "Альянс врачей" объявлен в России иностранным агентом, а ФБК - экстремистской организацией).

Анастасия Васильева

Друзья, мне тяжело писать эти слова, но в связи с последними событиями, которые происходят со мной и моими единомышленниками, я хочу сказать о наболевшем.

Наш "Альянс врачей" появился в августе 2018 года. Я решила заняться профсоюзной деятельностью, чтобы облегчить жизнь моим коллегам врачам. Это всегда было и остается моей главной мотивацией.

В период пандемии информационную помощь нам оказывал ФБК. Но только нужда в нас пропала – про нас забыли. Использовали и выкинули…

С этого дня прошу не ассоциировать меня и «Альянс врачей» с ФБК

Я очень разочарована. Менеджеры ФБК сейчас разрушают то, что с таким трудом создавали мы все: для Волкова, Жданова, Певчих власть и деньги оказались важнее судеб.

Они сейчас сидят в Европе, а кто-то сидит в тюрьме. Чувствуете разницу? Под угрозой уголовного преследования сейчас находится любой из тех, кто ему верил. И когда их посадят – про них никто не вспомнит.

С этого дня прошу не ассоциировать меня и "Альянс врачей" с ФБК. Я, безусловно, не отступаюсь и профсоюз продолжит свою работу. Мы сами разберемся с нашими уголовными делами и справимся с давлением, которое на нас оказывается.

Зимой Анастасия Васильева активно боролась за то, чтобы Алексею Навальному предоставили в колонии должную медицинскую помощь. Многим комментаторам оказалось сложно поверить, что она могла опубликовать такой пост, и они предположили, что речь идет о взломе.

Дмитрий Обелин

Очень странная история. Без подробностей выглядит как угон…

Сейчас ломать страницы и писать фэйки стало модным.

Однако пресс-секретарь Васильевой подтвердила "Медузе" (тоже объявленной российскими властями иноагентом), что пост подлинный. То, что заявление было опубликовано в последний день перед выборами, наводит многих комментаторов на печальные мысли. Часто всплывает сравнение с Романом Протасевичем, бывшим главным редактором белорусского телеграм-канала NEXTA, "перековавшимся" в сторонника Лукашенко.

Виктор Шендерович

Настоящая фамилия Васильевой из "Альянса врачей" в настоящий момент - Протасевич.

Ну, или Петр Якир...

Антон Орех

Наш вариант Протасевича. За день до выборов. Совсем топорно.

Николай Подосокорский

Лидер "Альянса врачей" Анастасия Васильева неожиданно раскритиковала ФБК (запрещен на территории РФ). Неясно, чем мотивировано ее заявление: 1) к ее горлу приставили нож, пригрозив объявить "Альянс" нежелательной организацией, а ее саму лишить родительских прав и посадить надолго, если она этого не скажет; 2) ей пообещали поддержку, если она "изменит Навальному" и переметнется на сторону власти; 3) она просто устала и испугалась и не хочет ни садиться в тюрьму, ни эмигрировать. В любом случае текст написан как под диктовку и не является просто констатацией разрыва с прежними соратниками. Его цель - дополнительно дискредитировать структуры Навального, которые все и так запрещены, так что объявлять о прекращении сотрудничества с ними (особенно с ликвидированным ФБК) лишено всякого практического смысла. [...]

В любом случае текст написан как под диктовку

В то, что она теперь сама "разберется" с давлением и уголовными делами, после такого поста верится вполне. Однако это очень напоминает случай Протасевича. И стыдно и жалко одновременно.

Соратник Навального Иван Жданов написал, что жизнь Васильевой в последнее время "превратили в ад".

Отдельные подробности этого ада общеизвестны. Васильева проходит подозреваемой по "санитарному делу" (о нарушении эпидемиологических правил на митингах в поддержку Навального в январе 2021 года). Некоторое время ей пришлось провести под домашним арестом, который затем заменили на запрет определенных действий - она не может выходить из дома по ночам. С начала года ее успели проверить на "распространение фейков о коронавирусе" и оштрафовать на 180 тысяч рублей за пикет у колонии, где сидит Навальный. В отличие от других фигурантов "санитарного дела", ей до сих пор не вынесли приговор. Многие комментаторы уверены, что здесь не обошлось без давления на самые чувствительные точки, и искренне сочувствуют Васильевой.

Римма Поляк

По-человечески все очень понятно. Анастасия одна воспитывает двоих детей, на нее давят по белорусскому сценарию (ей единственной еще не вынесли приговор по "санитарному делу", недавно ее силой приволокли в суд и т.п.). Ей сложно и ее прессуют.

Но, конечно, все это очень печально. Печально, что человека сломали. Печально, что власть использует такие грязные технологии.

Юлия Басюбина

По-моему, это отлично показывает всю тяжесть груза, взятого на себя единицами смельчаков. Иногда давление непомерно тяжело. Без широкой поддержки даже очень стойкий человек может не выдержать, это лишь вопрос времени. Особенно если режиму удаётся зацепить за самое болезненное – ребёнка...

По аналогии с Протасевичем многие ждут и худшего.

Аббас Галлямов

Видимо, скоро в ОНФ всплывёт. Или в Общественной палате.

Так или иначе, очевидно, что кремлевская пропаганда это "отречение" будет эксплуатировать вовсю.

Алексей Красовский

Я не знаю, что там случилось на самом деле, но превращать ФБК в меркантильных врагов накануне выборов удобно только одной структуре. Во всяком случае текст обвинения почти слово в слово совпадает с предыдущими претензиями заложников, что уже были раньше. Анастасии сил и терпения! ФБК, разумеется, тоже.

В прокремлевских блогах - праздник злорадства.

Пропагандистам методичку подвезли вовремя.

Встречаются и посты, заверяющие читателя, что Васильева действительно могла чистосердечно отречься от ФБК.​

Эльшад Бабаев

Васильева ни разу не значимая фигура, чтобы на неё давить, заставляя писать такое. Они ничего не решает. Скорее всего ПЖиВ (Певчих, Жданов и Волков) ее тупо кинули в России. Насте стало обидно. Понимаю.

В любом случае я ее ЗА ЭТО не осуждаю.

Кирилл Шулика

Совсем не уверен, что Васильеву можно хоть как-то сравнивать с Протасевичем. Кстати, а вот те, кто пишет про Протасевича в формате стеба свой срок в лагерях уже отсидели или пишут прямо оттуда с пронесенного за взятку гаджета?

Скорее, Васильева не хочет стать, как Колесникова. Вот вы все восхищаетесь мужеством Колесниковой, не вспоминаете приговоренного по этому же делу Максима Знака, ну а им-то что. Вообразите, в каких они условиях сидят. А Россия реально испытывает в Белоруссии тактику борьбу с оппозицией, вот уже арестовывают за телеграм-каналы.

Для вас Колесникова - информационный повод написать про мужество. Чужое. Васильева в принципе тоже. Бесстрашный врач прорывается к Навальному, чтобы оказать помощь... Так вот если ее закроют, вы напишете максимум два поста, как про Колесникову.

Россия реально испытывает в Белоруссии тактику борьбу с оппозицией

Ну и к тому же она обречена заниматься профсоюзом, который признан иноагентом. Какая-то серьезная медицинская практика у нее даже в частной медицине считайте, что невозможна. В том объеме, чтобы содержать детей по крайней мере.

А вот что роднит ее с Протасевичем, да и Колесниковой, кстати. Соратникам нужны живые, здоровые и свободные. Что-то сделать для Васильевой соратники Навального, конечно, не могут. Могут поддержать словом. Хотя бы когда ей сломали палец при очередном задержании. Не хотят, не до того...

Важно на самом деле не доживать до того, чтобы садиться даже в одном поле с мерзавцем Серукановым. Потому что грань тонкая, наверняка предложения будут. И смелые читатели с диванов своим хейтом ее будут толкать, поэтому такое еще и выдержать надо.

Если же вам нужны герои, то никто не мешает ими стать вам самим. Будьте, как Колесникова, которой вы посвятили по два поста. И не будьте, как Максим Знак, про которого вы забыли (как, кстати, не очень-то и в Белоруссии помнят).

Некоторые провластные каналы уже хоронят Навального и его структуры как политическую силу.

Мейстер

Это фиксация и политической смерти самого Навального. К тому моменту, когда он выйдет из тюрьмы – никакой структуры под ним не будет. Собрать по щелчку пальцев переругавшееся между собой окружение – невозможно. Да и почувствовав свободу и полноценное лидерство, сами былые соратники не захотят назад в тень к Навальному.

Темник

Вождистская структура ФБК после изъятия из неё лидера не смогла сохранить прежнюю стабильность. Ключевые акторы команды Навального начали свою борьбу за власть, разрушая уже построенные элементы «системы ФБК».

Леся Рябцева

Все, шарашкина контора пошла вразнос, как только посадили Наву, а остальные свалили на Запад.

Вероятно, именно "политической смертью" Навального объясняется то, что утром пятницы Google и Apple по требованию российских властей удалили из магазинов Appstore и Google Play приложение его имени.