Суд на Ямале запретил фамилию Навального как "экстремистскую"

Суд Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе оштрафовал на одну тысячу рублей врача, который выкрикивал фамилию Алексея Навального на площади после смерти политика. Суд постановил, что "Навальный запрещен" на территории России. Об этом сообщает исследовательский центр "Сова".

Протокол о "публичной демонстрации экстремистской символики" составили на терапевта Газрата Зулманова. Поводом стало видео, на котором он выкрикивает: "За Навального! Навальный был борцом за нашу свободу! Сегодня его убили! Неужели всем наплевать?".

Суд согласился со сказанным в протоколе и прямо написал в постановлении, что "Навальный запрещен на территории Российской Федерации".

Это не первый случай преследования за упоминание имени погибшего в колонии в Харпе в ЯНАО оппозиционного политика. Ранее мурманскую активистку Марину-Викторию Нагорных трижды арестовали за упоминание его имени.

1 марта Нагорных арестовали на 7 суток за то, что она написала фамилию Навального на плакате о его убийстве (ее суд счел "экстремистской символикой"). После выхода из ИВС 7 марта активистку снова задержали за фотографию Алексея Навального (также признанную судом экстремистским материалом). Третий раз арест на неделю Нагорных присудили 13 марта – поводом снова стал плакат с "экстремистской" фамилией Навального.