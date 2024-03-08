Суд в Мурманске счёл фотографию Навального экстремистской символикой

Суд в Мурманске приравнял фотографию оппозиционного политика Алексея Навального к экстремистской символике. Это следует из постановления суда, который назначил семь суток административного ареста местной активистке Марине-Виктории Нагорных по статье о демонстрации запрещённых символов. Она прикрепила к берёзе фото Навального и цветы.

Как уточняет "ОВД-Инфо", Нагорных была задержана 16 февраля, в день гибели Алексея Навального, когда она вышла с одиночным пикетом, держа в руках плакат с надписью "Убит Алексей Навальный, его кровь на твоих руках, Вова". Тогда суд назначил ей семь суток ареста за нарушение правил проведения митингов. После того как Нагорных была освобождена из изолятора временного содержания, её немедленно задержали снова — теперь ей уже вменили административную статью о демонстрации экстремистской символики.

Октябрьский районный суд Мурманска согласился с тем, что эта надпись содержит "данные лидера организаций", которые признаны экстремистскими.

Основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией и его предвыборные штабы в России внесены в реестр экстремистских и террористических организаций, демонстрация их символики запрещена. Однако фотографии самого Навального не упоминаются в законодательстве как экстремистские.