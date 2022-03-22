Суд начнёт рассматривать дело Ивана Сафронова 4 апреля

Мосгорсуд 4 апреля начнет рассматривать по существу уголовное дело по обвинению в госизмене в отношении журналиста Ивана Сафронова. Об этом сообщает "Интерфакс". Срок ареста Сафронову продлён ещё на полгода.

Вчера на предварительном слушании по делу Мосгорсуд отказался возвращать дело в прокуратуру. Об этом просила защита Сафронова. Адвокаты заявили в ходатайстве, что обвинительное заключение в отношении журналиста имеет неразрешимые противоречия, а расследование было проведено с грубыми нарушениями. Кроме того, защита заявила ходатайство об исключении из материалов дела ряда доказательств "по мотиву их недопустимости", сообщил адвокат Дмитрий Талантов.

Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме якобы из-за наличия материалов с грифом "секретно".