Суд начнёт рассматривать дело Ивана Сафронова 4 апреля

Мосгорсуд 4 апреля начнет рассматривать по существу уголовное дело по обвинению в госизмене в отношении журналиста Ивана Сафронова. Об этом сообщает "Интерфакс". Срок ареста Сафронову продлён ещё на полгода.
Вчера на предварительном слушании по делу Мосгорсуд отказался возвращать дело в прокуратуру. Об этом просила защита Сафронова. Адвокаты заявили в ходатайстве, что обвинительное заключение в отношении журналиста имеет неразрешимые противоречия, а расследование было проведено с грубыми нарушениями. Кроме того, защита заявила ходатайство об исключении из материалов дела ряда доказательств "по мотиву их недопустимости", сообщил адвокат Дмитрий Талантов.
Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме якобы из-за наличия материалов с грифом "секретно".
- Ивана Сафронова арестовали в июле 2020 года, обвинив в госизмене. Следствие считает, что в 2017 году журналист передал чешской разведке секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности Вооружённых сил России на Ближнем Востоке. Кроме того, его подозревают в передаче секретных данных, которые попали к немецкой разведке.
- Сафронов полностью отрицает вину. Он утверждает, что никогда не работал на иностранные разведки и не имел доступа к секретным данным. Защита Сафронова считает, что уголовное преследование связано с его журналистской деятельностью. Журналист был автором ряда резонансных публикаций в СМИ о российской армии, космической и военной промышленности.
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