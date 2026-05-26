Суд назначил доценту-математику 3,5 года по делу о донатах ФБК

Зюзинский районный суд назначил доценту факультета математики НИУ ВШЭ Андрею Дымову 3,5 года колонии по делу о донатах Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом сообщает T-invariant. Математика признали виновным в финансировании экстремизма и после оглашения приговора взяли под стражу в зале суда.

Дымов, по данным "Медиазоны", подписался на пожертвования ФБК 5 августа 2021 года; всего он отправил фонду 3500 рублей.

Когда именно его задержали, не уточняется. В суд его дело поступило в конце апреля 2026 года. Знакомый с обстоятельствами дела человек рассказал, что его задерживали "показательно". "Люди в масках выломали дверь в его квартиру. Потом отпустили на какое-то время под подписку о невыезде", – рассказал он.

Дымов работал в НИУ ВШЭ с 2015 года и три раза входил в число лучших преподавателей вуза. Кроме того, как отмечает T-invariant, он был старшим научным сотрудником Математического института имени Стеклова РАН. Незадолго до задержания Дымов выступал на научных конференциях, в том числе в Сибири.

ФБК был создан оппозиционером Алексеем Навальным, основным содержанием работы фонда были расследования о коррупции в рядах российских чиновников, в том числе окружения президента Владимира Путина. В 2021 году Мосгорсуд объявил фонд экстремистской организацией, после чего власти России начали преследовать сотрудников ФБК и людей, которые жертвовали ему деньги. К апрелю 2026 года, по подсчетам "Медиазоны", по всей России возбудили не меньше 225 уголовных дел за донаты Фонду борьбы с коррупцией. Как правило, приговоры не связаны с лишением свободы, однако несколько человек были приговорены к реальным срокам.

В 2025 году ЕСПЧ признал преследование ФБК властями России незаконным и политически мотивированным.