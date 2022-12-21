Суд не нашел "ЛГБТ-пропаганды" в одежде на показе мод в Махачкале

Суд в Дагестане не нашёл так называемой пропаганды ЛГБТ в одежде мужчин-моделей из столицы Дагестана Махачкалы, которые в октябре выступали на дизайнерском показе в сценическом макияже и "костюмах, вдохновленных Японией". Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Показ мод, о котором идет речь, был приурочен к открытию бутика дизайнера Эльнары Аскеровой "Серый дом". Несмотря на то, что на просмотр коллекции зрители проходили по приглашениям, демонстрацию увидел прохожий через окно. Он записал её на видео и выложил в интернет.

В показе мод участвовали среди прочих юноши в андрогинных образах. Со слов Аскеровой, все образы были сценическими, а несовершеннолетних на показе не было.

Как сообщили Кавказ.Реалии правозащитники кризисной группы "СК SOS", по мнению Аскеровой, прохожим, записавшим видео был местный бизнесмен, и мотивом его действий могла быть заинтересованность в помещении, которое занимал бутик.