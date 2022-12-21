Суд не нашел "ЛГБТ-пропаганды" в одежде на показе мод в Махачкале

Суд в Дагестане не нашёл так называемой пропаганды ЛГБТ в одежде мужчин-моделей из столицы Дагестана Махачкалы, которые в октябре выступали на дизайнерском показе в сценическом макияже и "костюмах, вдохновленных Японией". Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
Показ мод, о котором идет речь, был приурочен к открытию бутика дизайнера Эльнары Аскеровой "Серый дом". Несмотря на то, что на просмотр коллекции зрители проходили по приглашениям, демонстрацию увидел прохожий через окно. Он записал её на видео и выложил в интернет.
В показе мод участвовали среди прочих юноши в андрогинных образах. Со слов Аскеровой, все образы были сценическими, а несовершеннолетних на показе не было.
Как сообщили Кавказ.Реалии правозащитники кризисной группы "СК SOS", по мнению Аскеровой, прохожим, записавшим видео был местный бизнесмен, и мотивом его действий могла быть заинтересованность в помещении, которое занимал бутик.
- Кавказ.Реалии сообщал, что после публикации видеозаписи организаторам показа мод стали поступать угрозы. Так, по словам депутата Госдумы Султана Хамзаева, моделям "давно бы открутили голову", если бы все не происходило в "правовом государстве". С бутиком "Серый дом" расторгли договор аренды.
- В мае 2021 года организаторам показа свадебных платьев в Махачкале пришлось публично извиниться за демонстрацию полупрозрачного платья одной из участниц программы.
- 24 ноября Госдума России приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете так называемой пропаганды ЛГБТ. Он должен пресекать распространение информации о гомосексуальности, бисексуальности, трансгендерности. Подобный закон уже действовал с 2013 года, но касается только несовершеннолетней аудитории; новый законопроект направлен на аудиторию всех возрастов. Дело в Дагестане было возбуждено ещё по предыдущей редакции статьи, предусматривающей запрет на "пропаганду ЛГБТ" только для несовершеннолетних.
- Сообщество ЛГБТ+ объединяет людей на основе их разнообразной сексуальной ориентации и гендерной идентичности. В России ЛГБТ+ регулярно становятся объектами агрессии, к которой фактически подстрекают власти.
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