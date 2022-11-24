Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Дагестане завели дело о "пропаганде ЛГБТ" за подсмотренный показ мод

На дизайнера из Махачкалы Эльнару Аскерову завели административное дело по статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. Она организовала показ мод, в котором участвовали среди прочих юноши в андрогинных образах. Мероприятие было закрытым, но его подсмотрели в окно.

Показ мод был приурочен к открытию бутика женской одежды, отмечает "Кавказский узел". В Кризисной группе CK SOS, которая предоставила Аскеровой адвоката, рассказали, что на показе выступили два молодых человека с лёгким макияжем. Один был одет в белый костюм, другой – в серый блестящий. Со слов Аскеровой, все образы были сценическими, а на мероприятие были приглашены женщины – в основном, подруги и знакомые. Несовершеннолетних на показе не было, отметили в CK SOS.

Показ коллекции подсмотрел в окно прохожий, снял его на камеру – видео попало в интернет. В СК SOS уточнили Кавказ.Реалии, что Аскерова предполагает, что прохожим был "предприниматель, знакомый с администраторами ряда местных пабликов", что позволило ему широко распространить информацию. Аскерова считает, что мотивом бизнесмена могла быть заинтересованность в помещении, которое занимал бутик.

После разгоревшегося скандала с бутиком Аскеровой расторгли договор аренды. Организаторам и участникам показа стали поступать угрозы и требования "извиниться перед мусульманами". Депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев заявил: "Пусть такие горе-эпатажники скажут спасибо, что мы живём в правовом государстве, а то им бы давно уже открутили голову".

Дело Аскеровой по статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних с помощью СМИ будут рассматривать завтра, 25 ноября, в махачкалинском суде. Ей грозит штраф до ста тысяч рублей.

  • В четверг Госдума России приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете так называемой пропаганды ЛГБТ. Он должен пресекать распространение информации о гомосексуальности, бисексуальности, трансгендерности. Подобный закон уже действует с 2013 года, но касается только несовершеннолетней аудитории; новый законопроект направлен на аудиторию всех возрастов.
  • Законопроект предусматривает административную ответственность в виде крупных штрафов за так называемую пропаганду ЛГБТ, а также педофилии и смены пола, в СМИ, интернете, рекламе и художественных произведениях. За его соблюдением будет следить Роскомнадзор. Кинофильмы, в которых ведомство обнаружит "пропаганду", не получат прокатных удостоверений; сайты могут подвергнуться блокировке.
  • Правозащитники и активисты, работающие с группами ЛГБТ+, считают, что новый закон сделает невозможной работу помогающих организаций, усилит не только репрессии, но и градус бытовой ненависти к людям ЛГБТ+, пагубно повлияет на психику подростков ЛГБТ+. Они неоднократно заявляли, что закон будет нарушать права общества в целом.
  • Сообщество ЛГБТ+ объединяет людей на основе их разнообразной сексуальной ориентации и гендерной идентичности. В России ЛГБТ+ регулярно становятся объектами агрессии, к которой фактически подстрекают власти.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG