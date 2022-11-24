В Дагестане завели дело о "пропаганде ЛГБТ" за подсмотренный показ мод

На дизайнера из Махачкалы Эльнару Аскерову завели административное дело по статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. Она организовала показ мод, в котором участвовали среди прочих юноши в андрогинных образах. Мероприятие было закрытым, но его подсмотрели в окно.
Показ мод был приурочен к открытию бутика женской одежды, отмечает "Кавказский узел". В Кризисной группе CK SOS, которая предоставила Аскеровой адвоката, рассказали, что на показе выступили два молодых человека с лёгким макияжем. Один был одет в белый костюм, другой – в серый блестящий. Со слов Аскеровой, все образы были сценическими, а на мероприятие были приглашены женщины – в основном, подруги и знакомые. Несовершеннолетних на показе не было, отметили в CK SOS.
Показ коллекции подсмотрел в окно прохожий, снял его на камеру – видео попало в интернет. В СК SOS уточнили Кавказ.Реалии, что Аскерова предполагает, что прохожим был "предприниматель, знакомый с администраторами ряда местных пабликов", что позволило ему широко распространить информацию. Аскерова считает, что мотивом бизнесмена могла быть заинтересованность в помещении, которое занимал бутик.
После разгоревшегося скандала с бутиком Аскеровой расторгли договор аренды. Организаторам и участникам показа стали поступать угрозы и требования "извиниться перед мусульманами". Депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев заявил: "Пусть такие горе-эпатажники скажут спасибо, что мы живём в правовом государстве, а то им бы давно уже открутили голову".
Дело Аскеровой по статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних с помощью СМИ будут рассматривать завтра, 25 ноября, в махачкалинском суде. Ей грозит штраф до ста тысяч рублей.
- В четверг Госдума России приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете так называемой пропаганды ЛГБТ. Он должен пресекать распространение информации о гомосексуальности, бисексуальности, трансгендерности. Подобный закон уже действует с 2013 года, но касается только несовершеннолетней аудитории; новый законопроект направлен на аудиторию всех возрастов.
- Законопроект предусматривает административную ответственность в виде крупных штрафов за так называемую пропаганду ЛГБТ, а также педофилии и смены пола, в СМИ, интернете, рекламе и художественных произведениях. За его соблюдением будет следить Роскомнадзор. Кинофильмы, в которых ведомство обнаружит "пропаганду", не получат прокатных удостоверений; сайты могут подвергнуться блокировке.
- Правозащитники и активисты, работающие с группами ЛГБТ+, считают, что новый закон сделает невозможной работу помогающих организаций, усилит не только репрессии, но и градус бытовой ненависти к людям ЛГБТ+, пагубно повлияет на психику подростков ЛГБТ+. Они неоднократно заявляли, что закон будет нарушать права общества в целом.
- Сообщество ЛГБТ+ объединяет людей на основе их разнообразной сексуальной ориентации и гендерной идентичности. В России ЛГБТ+ регулярно становятся объектами агрессии, к которой фактически подстрекают власти.
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