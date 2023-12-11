Суд не стал заочно арестовывать основателя "Тануки"

Тверской районный суд Москвы отказал МВД России в заочном аресте основателя сети ресторанов японской кухни "Тануки" и ресторанного холдинга Bulldozer Group Александра Орлова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Орлова обвиняют в нанесении имущественного ущерба обманным путём. По данной статье ему грозит до пяти лет заключения. Ресторатор заявлял, что находится в Лондоне, где открыл новый ресторан греческой кухни.

Ранее МВД объявило Орлова в международный розыск.

Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Орлова могли стать долги по арендной плате за помещение фитнес-центра "Меркурий Фитнес", принадлежащего ресторатору. Потерпевшая сторона, компания "Промтехноком", владеющая площадями в Москва-Сити, подала иск в отношении Орлова на 110 миллионов рублей. Он считает, что это "некое недопонимание", связанное с его длительным отсутствием в России.

По словам Орлова он действительно в прошлом являлся одним из инвесторов фитнес-центра, но никак не влиял на его операционную деятельность. Кроме того, по словам, бизнесмена судебное разбирательство по иску шло последние два года в гражданском порядке и ни о какой уголовной ответственности речи никогда не шло.

Александр Орлов в начале 2000-х годов в партнерстве с Андреем Исаевым основал сеть японских ресторанов "Тануки". В 2022 году он начал распродавать российские активы. По словам ресторатора, к настоящему времени он полностью вышел из всех проектов в России и занимается бизнесом в других странах.