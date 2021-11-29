Московский городской суд в понедельник во второй раз не смог завершить предварительные слушания по делу о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" (организация внесена в реестр "иностранных агентов").

Очередное - третье - предварительное заседание пройдёт 16 декабря.

На слушаниях в понедельник суд принял решение по ряду ходатайств. Он отказал в просьбе защиты открыть процесс для прессы и публики, сославшись на коронавирусные ограничения.

Суд также отказал защите "Мемориала" в вызове в качестве свидетелей авторов экспертного заключения, которое легло в основу иска прокуратуры о ликвидации организации. Так называемая "Справка об исследовании" была составлена учителем математики Наталией Крюковой и переводчиком Александром Тарасовым. "Справка" позиционируется как "психолого-лингвистическое исследование", однако, как отмечает "Новая газета", её авторы по базовому образованию — не психологи и не лингвисты. Издание опубликовало отрывки из справки, а также изучило биографию Тарасова и Крюковой, которые ранее, в частности, составляли экспертные заключения по делам признанных в России экстремистскими и запрещённых Свидетелей Иеговы и "Нового величия".

Несмотря на то, что даже прокуратура не возражала против вызова экспертов, суд постановил отказать в ходатайстве.

"Мемориал" защищает команда адвокатов во главе с Ильёй Новиковым. К зданию суда, как и перед первыми слушаниями на прошлой неделе, пришли несколько десятков человек, чтобы выразить поддержку правозащитному центру.