Верховный суд рассмотрит иск о ликвидации "Мемориала"

Верховный суд России рассмотрит сегодня иск Генеральной прокуратуры о ликвидации внесённого в реестр "иностранных агентов" международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал". По мнению генпрокурора России Игоря Краснова, организация систематически нарушала закон об иностранных агентах, а именно не ставила соответствующей маркировки на материалах.

Правозащитники называют действия российских властей "политическим давлением" и заявляют, что "никаких законных оснований для ликвидации нет".

Одним из адвокатов, который будет защищать "Международный Мемориал" в Верховном суде, стал Генри Резник - член Совета по правам человека при президенте, один из самых известных российских адвокатов.

В поддержку "Международного Мемориала" выступили российские и зарубежные деятели культуры, несколько нобелевских лауреатов. Отказаться от ликвидации "Мемориала" призвали российские власти США, ЕС, а также Совет Европы. В заявлении главы комиссии Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович говорится, что "Мемориал" – "символ неустанной борьбы за свободу, демократию и права человека на постсоветском пространстве и за его пределами", а уничтожение организации будет иметь значительные негативные последствия для гражданского общества в целом и защиты прав человека в России.

Совет по правам человека при президенте России назвал требование Генпрокуратуры ликвидировать "Международный Мемориал" несправедливой и чрезвычайной мерой.

Общество "Мемориал" - одна из старейших правозащитных организаций в России, она была создана ещё в 1989 году при участии Андрея Сахарова. Главным направлением её деятельности стало сохранение памяти о жертвах сталинских репрессий. Также "Мемориал" выступает в защиту политзаключённых.

В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы потребовали через суд ликвидировать "Международный Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал", обвинив их в нарушении законодательства об иностранных агентах, а в случае с правозащитным центром - также в поддержке экстремизма из-за списка политзаключённых, который ведёт организация.

23 ноября в Московском городском суде прошли предварительные слушания по иску прокуратуры о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" (внесён в список НКО-"иноагентов"). По итогам заседания судья решил продлить досудебное рассмотрение дела. Слушания назначены на 29 ноября.

Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" было внесено в реестр НКО-"иноагентов" в 2016 году. Правозащитный центр "Мемориал" – в 2014 году, став одним из первых НКО, признанных в России "иностранными агентами".