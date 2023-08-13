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Суд Новгородской области запретил пикеты "Яблока" под лозунгом "Я за мир"

Анна Черепанова

Областной суд Новгородской области запретил региональному отделению партии "Яблоко" провести серию пикетов под лозунгом "Я за мир". Утверждалось, что в тех же местах уже согласованы мероприятия Партии пенсионеров.

Об этом сообщила в соцсетях депутат Думы Великого Новгорода Анна Черепанова. Пикеты, согласно официальной заявке, должны были проводиться в поддержку Черепановой на выборах в городскую думу. Мэрия запретила их проводить, заявив, что все площадки в городе уже зарезервированы под другие мероприятия.

Городской суд отменил решение мэрии. Она это обжаловала. При рассмотрении апелляции представитель мэрии заявилсуда заявил, что до активистов "Яблока" заявки на проведение акций в тех же местах подал представитель Партии пенсионеров из Нижнего Новгорода (расстояние между Новгородом и Нижним Новгородом около 800 километров — РС).

По словам Черепановой, представители Партии пенсионеров на акции так и не вышли. Она назвала их заявку фикцией.

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