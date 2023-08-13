Суд Новгородской области запретил пикеты "Яблока" под лозунгом "Я за мир"

Областной суд Новгородской области запретил региональному отделению партии "Яблоко" провести серию пикетов под лозунгом "Я за мир". Утверждалось, что в тех же местах уже согласованы мероприятия Партии пенсионеров.

Об этом сообщила в соцсетях депутат Думы Великого Новгорода Анна Черепанова. Пикеты, согласно официальной заявке, должны были проводиться в поддержку Черепановой на выборах в городскую думу. Мэрия запретила их проводить, заявив, что все площадки в городе уже зарезервированы под другие мероприятия.

Городской суд отменил решение мэрии. Она это обжаловала. При рассмотрении апелляции представитель мэрии заявилсуда заявил, что до активистов "Яблока" заявки на проведение акций в тех же местах подал представитель Партии пенсионеров из Нижнего Новгорода (расстояние между Новгородом и Нижним Новгородом около 800 километров — РС).

По словам Черепановой, представители Партии пенсионеров на акции так и не вышли. Она назвала их заявку фикцией.