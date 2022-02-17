Суд обязал "Рольф" и Сергея Петрова выплатить почти 20 млрд рублей

Химкинский городской суд Московской области по иску Генеральной прокуратуры России взыскал с автодилера "Рольф" и основателя компании Сергея Петрова 19 миллиардов 400 миллионов рублей в доход государства. Об этом "Интерфаксу" сообщил представитель бизнесмена, адвокат Анатолий Куприянов. По его словам, решение суда "потрясло" ответчиков и оно будет обжаловано.

"В процессе выяснилось, что никаких законных оснований для такого решения нет. Фактически суд ввел новое наказание — гражданско-правовую конфискацию, которая у нас не предусмотрена никаким законом. Особенно это касается привлечения юридических лиц к солидарной ответственности с физическими, что невозможно при отсутствии потерпевших, а в этом деле никаких потерпевших нет", — сказал Куприянов.

Об иске Генпрокуратуры к "Рольфу" и Сергею Петрову стало известно в конце 2021 года. В нём Генпрокуратура утверждала, что Петров управлял "Рольфом", будучи депутатом, и не декларировал свои доходы от деятельности компании. Петров это отрицал.

В ноябре судебные приставы заблокировали средства на одном из счетов "Рольфа", а Генпрокуратура подала иск о взыскании с компании 13 миллиардов рублей. В декабре ведомство увеличило сумму исковых требований почти до 20 миллиардов.

Уголовное дело в отношении четырех топ-менеджеров группы компаний крупнейшего в России автодилера "Рольф" возбудили в 2019 году. Их обвинили в незаконном выводе за рубеж 4 миллиардов рублей в 2014 году. Сейчас Петров живет в Австрии и отказывается возвращаться в Россию – экстрадиция ему не грозит, так как он гражданин Австрии. Уголовное преследование бизнесмен связывал с рейдерским захватом компании, заявляя, что получал предложения о продаже автодилера.

Помимо бизнеса Сергей Петров активно занимался политикой и был депутатом Госдумы двух созывов от партии "Справедливая Россия". Он открыто критиковал власти за многие решения, голосовал против "закона Димы Яковлева" и "пакета Яровой", а также отказался участвовать в голосовании об аннексии Крыма Россией. После возбуждения уголовного дела несколько прокремлёвских изданий опубликовали материалы о финансировании Петровым деятельности оппозиционера Алексея Навального. Сам Петров об этом напрямую не говорил.

"Рольф" – крупнейший автодилер в России. В сети компании насчитывается 59 шоурумов, в них представлены 20 автомобильных марок и один бренд мотоциклов. Петров контролирует дилера через кипрскую компанию. В декабре 2021 года сообщалось, что 100% акций "Рольфа" будут проданы автодилеру "Ключавто".