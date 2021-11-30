Прокуратура потребовала взыскать с "Рольфа" почти 13 миллиардов рублей

Прокуратура потребовала взыскать с автодилера "Рольф" и его основателя и главы совета директоров Сергея Петрова почти 13 миллиардов рублей. Его и трех топ-менеджеров компании обвиняют в незаконном выводе средств за рубеж. Химкинский городской суд принял иск к производству 24 ноября, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление компании.

Петров не согласен с иском и будет его оспаривать в судебном порядке. С началом производства суд наложил арест на имущество "Рольфа" в пределах суммы иска, но компания продолжает работать в штатном режиме. Накануне гендиректор автодилера Светлана Виноградова рассказала, что суд заблокировал средства на одном из счетов "Рольфа" в рамках расследования.

Уголовное дело в отношении четырех топ-менеджеров группы компаний крупнейшего в России автодилера "Рольф" возбудили в 2019 году. Их обвинили в незаконном выводе за рубеж 4 миллиардов рублей в 2014 году. Сейчас Петров живет в Австрии и отказывается возвращаться в Россию – экстрадиция ему не грозит, так как он гражданин Австрии. Уголовное преследование бизнесмен связывал с рейдерским захватом компании, заявляя, что получал предложения о продаже автодилера.

Также, по словам Петрова, дело может быть связано с его политической деятельностью: после возбуждения уголовного дела несколько изданий, которых в СМИ называют участниками пула "фабрики троллей", опубликовали материалы о финансировании Петровым деятельности оппозиционера Алексея Навального. В 2007–2016 годах Петров был депутатом Госдумы от партии "Справедливая Россия", голосовал против "закона Димы Яковлева" и "пакета Яровой", а также отказался участвовать в голосовании об аннексии Крыма Россией.

Кроме Петрова по делу проходят бывший гендиректор "Рольфа" Татьяна Луковецкая, директор Panabel Limited Георгий Кафкалий и глава департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолий Кайро. Все, кроме Кайро, были заочно арестованы и объявлены в розыск. Кайро отправили под домашний арест.

"Рольф" – крупнейший автодилер в России. В сети компании насчитывается 59 шоурумов, в них представлены 20 автомобильных марок и один бренд мотоциклов. Петров контролирует дилера через кипрскую компанию Delance Limited. "Рольф" хотели продать, но отказались от этих планов с началом пандемии коронавируса.